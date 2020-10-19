На Донбассе откроют новый КПВВ: дата, фото
В городе Счастье Луганской области готовят новый КПВВ на временно оккупированную территорию. Его откроют 10 ноября.
Дополнительный пункт пропуска на Луганщине развивают при поддержке международных гуманитарных организаций. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.
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Пропускной пункт в Счастье решили создать 22 июля 2020 года. Его хотят открыть 10 ноября.
Как обустроят новый КПВВ
- На новом пункте обустроят медицинские пункты, пункт обогрева и санитарные зоны для того, чтобы люди смогли пройти карантин.
- На КПВВ также сделают пункты предоставления административных услуг и места для отдыха.
Какая будет пропускная способность нового КПВВ
В штабе рассказали, что за сутки через новый пропускной пункт в Счастье смогут переходить 10 – 15 тысяч человек.
КПВВ в Счастье готовят к открытию / Фото с фейсбук-страницы штаба ООС
Рабочие строят забор на КПВВ в Счастье / Фото с фейсбук-страницы штаба ООС
Рабочие готовят КПВВ к открытию / Фото с фейсбук-страницы штаба ООС
Подготовка участка дороги на новом КПВВ / Фото с фейсбук-страницы штаба ООС
Сварочные работы на КПВВ в счастье / Фото с фейсбук-страницы штаба ООС