В городе Счастье Луганской области готовят новый КПВВ на временно оккупированную территорию. Его откроют 10 ноября.

Дополнительный пункт пропуска на Луганщине развивают при поддержке международных гуманитарных организаций. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.

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Пропускной пункт в Счастье решили создать 22 июля 2020 года. Его хотят открыть 10 ноября.

Как обустроят новый КПВВ

На новом пункте обустроят медицинские пункты, пункт обогрева и санитарные зоны для того, чтобы люди смогли пройти карантин.

На КПВВ также сделают пункты предоставления административных услуг и места для отдыха.

Обратите внимание! За сутки 18 октября боевики на Донбассе дважды обстреляли украинских военных.

Какая будет пропускная способность нового КПВВ

В штабе рассказали, что за сутки через новый пропускной пункт в Счастье смогут переходить 10 – 15 тысяч человек.

КПВВ в Счастье готовят к открытию / Фото с фейсбук-страницы штаба ООС

Рабочие строят забор на КПВВ в Счастье / Фото с фейсбук-страницы штаба ООС

Рабочие готовят КПВВ к открытию / Фото с фейсбук-страницы штаба ООС

Подготовка участка дороги на новом КПВВ / Фото с фейсбук-страницы штаба ООС