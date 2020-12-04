Жителей оккупированных территорий Донбасса, которые получили российские паспорта, теперь призывают на службу в армию Российской Федерации.

Сайт 24 канала рассказывает, что сейчас происходит на территории ОРДЛО и как Украина должна реагировать на действия России.

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Зачем Россия выдает паспорта жителям ОРДЛО

Российские паспорта в ОРДЛО начали выдавать еще в 2019 году. А теперь стало известно, что владельцев тех паспортов, у которых призывной возраст, ждет служба в Вооруженных силах РФ.

Павел Лисянский, уполномоченный Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях, говорит, что у человека, получившего псевдороссийский паспорт, нет социальных гарантий, как, например, право на пенсию, но есть обязанность служить в регулярной армии России.

Еще в начале 2019 года офис Уполномоченного (ВРУ по правам человека – Прим. 24) заявлял, что РФ готовится к паспортизации местного населения. В мае 2019 года в ОРДЛО начали выдавать уже российские паспорта... И сейчас там наращивается потенциал выдачи этих паспортов. И уже, как мне докладывают правозащитники, есть граждане, которые получили российские паспорта, и их призывают в ВС РФ, – сказал Лисянский.

Олег Саакян, политолог, соучредитель Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграциюи", отметил, что Российская Федерация в отношению ОРДЛО исповедует политику "выжатого лимона" – выжимая из них все, что полезно для российских геополитических, демографических и других целей. Паспортизация – это лишь один из инструментов, рядом с введением рублевой зоны, "национализацией" предприятий и тому подобное. Это делается для дезинтеграции ОРДЛО от Украины и приводит к:

символическому "отрезанию" людей от украинского пространства и созданию ощущения недостаточности ситуации;

доступу их к услугам и возможностям в РФ, рядом с препятствием логистики с подконтрольными территориями Украины;

возможности контроля граждан, поскольку таким образом они попадают в российскую юрисдикцию со всей вытекающей ответственностью согласно российскому законодательству (это и призыв в армию, и "измена родине" и т.п.) и другими последствиями, которые сопровождают процесс приобретения российского гражданства.

Как может отреагировать Украина

Украина, к сожалению, ограничена в своем инструментарии. Наша страна, безусловно, должна реагировать, используя все возможные дипломатические средства, на международной арене. Это не самодостаточный шаг, но он принципиален. Мы должны создавать дополнительные программы по максимальному привлечению граждан с временно оккупированных территорий к украинскому информационному, социальному, административному полю. Мы должны максимально интегрировать людей, противодействуя процессам дезинтеграции, инициированного Россией – даже не имея контроля над временно оккупированными территориями, – говорит Саакян.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, объясняет, что именно получение гражданами Украины российского гражданства является незаконным. Наша власть неоднократно протестовала против выдачи российских паспортов гражданам Украины. Однако Россия никак на это не реагирует.

Украина считает своих граждан, получивших российское гражданство, гражданами Украины. Однако Россия считает их гражданами России со всеми последствиями. Украина на неконтролируемых ею территориях не может защитить своих граждан от призыва на российскую службу. Лица, вступающие в российское гражданство, должны понимать все юридические последствия этого шага, – говорит Хмелевский.

Напомним, что ранее, Алексей Резников, вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявлял, что жители Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, – жертвы, поэтому у Украины нет к ним претензий. Он также объяснил, что после деоккупации такие люди имеют право оставаться на этих территориях в статусе иностранцев.

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С чего все началось

Упрощение российского гражданства для жителей оккупированных территории президент России Владимир Путин принял еще в 2019 году. Хотя эта тема неоднократно поднималась еще с начала войны на востоке Украины.

Согласно документу, который подписал Путин, заявление о получении российского гражданства, представленное украинцами, проживающими на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, должны рассматривать в течение трех месяцев с момента подачи. Для граждан других стран срок составляет от трех до шести месяцев и может продолжаться.

Также, согласно российскому законодательству, для получения гражданства человек должен жить в России пять лет без перерыва, иметь достаточный доход, отказаться от гражданства другой страны и сдать экзамен по русскому языку. А вот в указе о гражданстве России для жителей оккупированных Кремлем территорий Донбасса эти условия не указаны.

В отчете "Интеграционные процессы Российской Федерации в ОРДЛО", который недавно презентовали, говорится о том, что детям 15-16 лет, то есть – учащимся школ ОРДЛО 9-11 класса, ускоряют выдачу паспортов так называемых НВФ (незаконных вооруженных формирований) – для того, чтобы они быстрее получили паспорта РФ.

20 октября украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что около 600 украинцев из ОРДЛО ежедневно спецрейсами доставляют в пункты выдачи паспортов в Российской Федерации.