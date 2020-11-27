На Донбассе украинский военный избил, поджег и ограбил своего сослуживца
В Донецкой области украинский военный напал на своего сослуживца. Сначала он избил его, затем облил жидкостью и поджег.
Кроме того, военный еще и обокрал пострадавшего. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Нападавшего уже задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование проводят следователи управления ГБР в Краматорске.
Что известно о состоянии пострадавшего
- Солдата госпитализировали в больницу в городе Торецьку.
- Медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму и ожоги правой ноги.
Что известно о нападениях военных на сослуживцев
- В ноябре военный ВСУ застрелил своего сослуживца. Впоследствии он пытался скрыть следы преступления, выдав его за самоубийство.
- 22 мая мужчина из ружья расстрелял компанию друзей, которая приехала к нему на отдых. Все погибшие были ветеранами войны и действующими военнослужащими Нацгвардии.
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