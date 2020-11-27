В Донецкой области украинский военный напал на своего сослуживца. Сначала он избил его, затем облил жидкостью и поджег.

Кроме того, военный еще и обокрал пострадавшего. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Нападавшего уже задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование проводят следователи управления ГБР в Краматорске.

Что известно о состоянии пострадавшего

Солдата госпитализировали в больницу в городе Торецьку.

Медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму и ожоги правой ноги.

Что известно о нападениях военных на сослуживцев