Украинские военные и спасатели продолжают разминировать территории Донецкой и Луганской областей. Удалось разминировать 35 тысяч гектаров земли в двух регионах.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев во время панельной дискуссии в рамках V Международной конференции по вопросам гражданско-военного сотрудничества, передает Укринформ.

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На территории двух областей было очищено 35 тысяч гектаров территории и изъято более 450 тысяч мин и взрывоопасных устройств,

– отметил Наев.

По его словам, Украина за годы войны стала одной из самых загрязненных минами и взрывоопасными предметами стран мира. Площадь "загрязненных" районов составляет около 7 тысяч квадратных километров на подконтрольной Украине территории и ориентировочно вдвое больше на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Наев также рассказал, что за время проведения ООС были восстановлены:

1705 жилых домов,

1754 километра дорог,

более чем 300 населенных пунктах восстановили сети газо-, водо- и теплоснабжения.

При этом он напомнил, что на Донбассе за первые 4 года оккупации были разрушены 20 тысяч жилых домов и объектов промышленной инфраструктуры, а погибли и были ранены – около 10 тысяч жителей.

"До начала ООС (до апреля 2018 года – 24 канал) количество жертв гражданского населения Донецкой и Луганской областей составила около 10 тысяч человек, из них – более 3 тысяч погибших. Было разрушено около 20 тысяч жилых домов, тысячи объектов социальной, промышленной, энергетической, транспортной инфраструктуры областей и частного сектора. Был нанесен ущерб в десятки миллиардов гривен", – уточнил Наев.

По его словам, с начала 2020 года количество погибших и раненых среди гражданского населения уменьшилось в разы, есть отдельные случаи, связанные с подрывом на опасных взрывчатых устройствах.

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По словам Наева, Объединенные силы продолжают наращивать предпосылки для подготовки проекта Национальной стратегии по защите гражданского населения в вооруженных конфликтах на период до 2030 года. Проект подготовлен Генштабом ВСУ и сейчас находится на согласовании в правительстве.