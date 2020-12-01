ГБР сообщило о подозрении военнослужащему-контрактнику, который избил и поджег другого военного. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Все из-за денег

Нападение на военного произошло 26 ноября на территории проведения Операции Объединенных сил. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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По данным следствия, 44-летний водитель одной из воинских частей, который отбывал службу по контракту, хотел похитить у другого военного 9,5 тысячи гривен. Из-за этого он избил своего коллегу и пытался его задушить.

Затем злоумышленник облил военной смазкой для бензопил, поджег зажигалкой и похитил деньги.

В каком состоянии пострадавший

Пострадавший военный находится в Центральной городской больнице города Торецк. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ожоги правой ноги.



На Донбассе военный поджег своего коллегу из-за 9,5 тысячи гривен

Следователи ГБР уже провели обыск места происшествия и опросили свидетелей инцидента.

27 ноября предполагаемому злоумышленнику сообщили о подозрении в:

нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, имеющей характер издевательства над военнослужащим;

нападении с целью завладения чужим имуществом, сопряженном с насилием.

Подозреваемому уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Что грозит злоумышленнику

Если вину водителя воинской части докажут, ему грозит заключение на срок от 3 до 7 лет.