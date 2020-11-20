На Донбассе впервые зафиксировали новейший российский комплекс "Наводчик-2": фото
На оккупированной части Луганской области впервые за время боевых действий на Донбассе обнаружили новейший российский комплекс "Наводчик-2". Технику зафиксировали в 12 километрах от линии фронта.
"Наводчик-2" заметили на Донбассе: детали
Первые текстовые материалы о фиксации наземной станции управления комплекса "Наводчик-2" появились в отчете СММ ОБСЕ от 14 ноября 2020 года. Об этом сообщает InformNapalm.
Ранее Российский "Тигр" с разведкомплексом для спецопераций заметили на Донбассе: видео
Там говорилось, что по уточненной информации, технику, о которой писали в отчете СММ ОБСЕ от 10 ноября, после проведения детального анализа, идентифицировали как пункт управления беспилотного летательного аппарата "Наводчик-2".
Кроме того, волонтеры "InformNapalm" получили визуальное подтверждение документированной СММ ОБСЕ информации. Благодаря полученному снимку, сделанном с БПЛА, удалось подтвердить, что новейший российский комплекс "Наводчик-2" действительно используют в Донбассе. А у станции управления также заметили 3 ящика для хранения и транспортировки БПЛА.
На Донбассе заметили "Наводчик-2" / Фото с сайта InformNapalm
Где еще использовали комплекс
- До Донбасса Россия активно использовала его на военной базе в Армении, еще с 2014 года. С тех пор информация об использовании этого комплекса и в российских СМИ, и на официальном сайте Минобороны России касалась в основном только Армении.
- Однако несколько раз этот комплекс также упоминали в контексте проведения учений на территории военной базы России в Цхинвальском регионе Грузии.
Что известно о "Наводчик-2"
- Он предназначен для выполнения разведывательных и специальных задач, в частности для обеспечения координатами целей дивизионов пушечной артиллерии и РСЗО.
- Комплекс состоит из наземной станции управления; БПЛА типа "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-3" и "Гранат-4" (в составе комплекса 7 БПЛА). Беспилотные летательные аппараты есть разных модификаций с радиусом действия 10, 15, 25 и 100 километров.
Поделиться новостью