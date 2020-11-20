На оккупированной части Луганской области впервые за время боевых действий на Донбассе обнаружили новейший российский комплекс "Наводчик-2". Технику зафиксировали в 12 километрах от линии фронта.

"Наводчик-2" заметили на Донбассе: детали

Первые текстовые материалы о фиксации наземной станции управления комплекса "Наводчик-2" появились в отчете СММ ОБСЕ от 14 ноября 2020 года. Об этом сообщает InformNapalm.

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Там говорилось, что по уточненной информации, технику, о которой писали в отчете СММ ОБСЕ от 10 ноября, после проведения детального анализа, идентифицировали как пункт управления беспилотного летательного аппарата "Наводчик-2".

Кроме того, волонтеры "InformNapalm" получили визуальное подтверждение документированной СММ ОБСЕ информации. Благодаря полученному снимку, сделанном с БПЛА, удалось подтвердить, что новейший российский комплекс "Наводчик-2" действительно используют в Донбассе. А у станции управления также заметили 3 ящика для хранения и транспортировки БПЛА.

На Донбассе заметили "Наводчик-2" / Фото с сайта InformNapalm

Где еще использовали комплекс

До Донбасса Россия активно использовала его на военной базе в Армении , еще с 2014 года. С тех пор информация об использовании этого комплекса и в российских СМИ, и на официальном сайте Минобороны России касалась в основном только Армении.

, еще с 2014 года. С тех пор информация об использовании этого комплекса и в российских СМИ, и на официальном сайте Минобороны России касалась в основном только Армении. Однако несколько раз этот комплекс также упоминали в контексте проведения учений на территории военной базы России в Цхинвальском регионе Грузии.​

Что известно о "Наводчик-2"