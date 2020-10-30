На Донбассе враг ранил двух бойцов ВСУ, Украина требует немедленной реакции ОБСЕ
29 октября во зоне ООС на Донбассе враг несколько раз обстреливал ВСУ – ранены двое украинских военных. Украинская сторона использовала контрольный механизм в рамках ТКГ для обращения в ОБСЕ и восстановления режима тишины.
Об обстреле со стороны оккупантов на Донбассе сообщил в фейсбуке представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. По его словам, в зоне ООС враг ранил двух украинских военнослужащих.
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Об агрессивных действиях противника в зоне ООС на Донбассе 29 октября известно следующее:
- В 20.40 – обстрел по направлению Ужовка на Водяное со стрелкового оружия.
- В 21.41 – снова обстрел в направлении Водяного с использованием РПГ.
- В 21.45 – стало известно о ранении военнослужащего.
- В 21.40 у Золотое-4 враг с БПЛА сбросил гранаты ВОГ-25, получил легкое ранение еще один украинский военнослужащий.
Раненые военные получили помощь, они в удовлетворительном состоянии.
- По словам Арестовича, немедленно после обстрелов через контрольный механизм в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы украинская сторона информировала СММ ОБСЕ для восстановления режима тишины.
Мы требуем немедленной реакции миссии ОБСЕ на текущую ситуацию на линии разграничения с целью заставить оккупационные вооруженные формирования к немедленному прекращению эскалации вооруженного конфликта,
– написал представитель украинской делегации в ТКГ в фейсбуке.
Война на Донбассе: карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
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