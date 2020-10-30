29 октября во зоне ООС на Донбассе враг несколько раз обстреливал ВСУ – ранены двое украинских военных. Украинская сторона использовала контрольный механизм в рамках ТКГ для обращения в ОБСЕ и восстановления режима тишины.

Об обстреле со стороны оккупантов на Донбассе сообщил в фейсбуке представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. По его словам, в зоне ООС враг ранил двух украинских военнослужащих.

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Об агрессивных действиях противника в зоне ОО С на Донбассе 29 октября известно следующее:

В 20.40 – обстрел по направлению Ужовка на Водяное со стрелкового оружия.

В 21.41 – снова обстрел в направлении Водяного с использованием РПГ.

В 21.45 – стало известно о ранении военнослужащего.

В 21.40 у Золотое-4 враг с БПЛА сбросил гранаты ВОГ-25, получил легкое ранение еще один украинский военнослужащий.

Раненые военные получили помощь, они в удовлетворительном состоянии.

ВСУ ответный огонь не открывали, высокой ценой выполняя международные договоренности. Ведь от этого "зависит как сохранение санкций против РФ, так и международная, в том числе и военная, помощь Украине".

По словам Арестовича, немедленно после обстрелов через контрольный механизм в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы украинская сторона информировала СММ ОБСЕ для восстановления режима тишины.

Мы требуем немедленной реакции миссии ОБСЕ на текущую ситуацию на линии разграничения с целью заставить оккупационные вооруженные формирования к немедленному прекращению эскалации вооруженного конфликта,

– написал представитель украинской делегации в ТКГ в фейсбуке.



Война на Донбассе: карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала