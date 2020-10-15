Очередных правоохранителей, которым инкриминируют превышение служебных полномочий, поймали в прифронтовом Светлодарске Донецкой области. Полицейским уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Правоохранители якобы пытались силой выбить признание вины с мужчины, которого задержали за кражу, сообщили в прокуратуре Донецкой области. Был ли на самом деле причастен к преступлению пострадавший от рук полицейских, неизвестно.

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Как отметили в прокуратуре, уголовное производство в отношении подозреваемых расследуют работники территориального управления ГБР. Фигурантами дела о пытках человека значатся оперуполномоченный уголовной полиции и инспектор сектора информационной поддержки Бахмутского отдела полиции.

В чем обвиняют полицейских

По данным следствия 28 мая, оба копа пытались выбить показания из мужчины, которого задержали и отвели к полицейской станции. В служебном помещении правоохранители избивали человека, чтобы улучшить показатели раскрытия преступлений.

При поддержке ООН

Интересно, что полицейскую станцию, в которой пытали мужчину, в Светлодарске открыли только в прошлом году. С формулировкой "для усиления взаимодействия между населением, полицией и органами местного самоуправления". Проект станции реализовали при поддержке программы развития ООН, общественной организации и органов местного самоуправления.

Обычное дело

Пытки людей ради выбивания нужных полицейским показаний можно назвать довольно распространенным способом раскрывания преступлений. Этому способствует круговая порука в органах МВД, а также требования руководства полиции к подчиненным выполнять план борьбы с преступностью.