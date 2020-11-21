В Донецкой области 9 семей получат денежную компенсацию за жилье, которое было разрушено в результате вооруженной агрессии России. Общая сумма составит 2,7 миллиона гривен – 300 тысяч гривен на человека.

Первое заседание комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим состоялось 13 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Обратите внимание Реинтеграция Донбасса рассматривается только в комплексе с Крымом, – заместитель министра

Во время заседания комиссия рассмотрела 10 заявлений о соответствующих выплат – 8 домов расположены на территории военно-гражданской администрации поселка Зайцево, 2 – в городе Авдеевка.

По результатам рассмотрения принято решение о предоставлении денежной компенсации владельцам 9 объектов разрушенного жилья, для одной заявки комиссия продлила срок для принятия решения,

– говорится в сообщении.

Перечисление денег

Минреинтеграции осуществит распределение средств в региональный орган социальной защиты населения Донецкой области после получения обобщенного списка пострадавших. В течение 5 рабочих дней с момента поступления денег на соответствующий счет – их перечислят пострадавшим.

Справка. В госбюджете на 2020 год, впервые за время вооруженной агрессии России против Украины – предусмотрено 20 миллионов гривен для выплаты денежной компенсации за разрушенное из-за войны жилье.