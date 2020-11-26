Бюджетные потери от оккупации территории Донецкой области на начало октября 2020 года превысили 8 миллиардов гривен. В то же время среди других регионов Донетчина остается первой по количеству внутренне перемещенных лиц.

Регион имеет серьезные вызовы для экономического развития, соответствующие потери связаны с боевыми действиями. Об этом рассказали 26 ноября в Краматорске во время панельной дискуссии Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции", сообщает пресс-служба ОГА.

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Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко отметил, что на временно оккупированных территориях осталось более 60 ведущих промышленных предприятий. Важные производственные и логистические связи были разорваны, сказал он.

Кириленко отметил, что идея построения новой экономики и комплексной трансформации положена в основу предложений Донецкой облгосадминистрации. Соответствующие предложения предоставили Минреинтеграции в рамках согласования проекта концепции экономического развития Донецкой и Луганской областей.

Целесообразно предусмотреть действенные механизмы специального режима инвестиционной деятельности не только по территориальному принципу, но и по отраслевому,

– сказал глава области.

Приоритетные вопросы для региона

Одним из акцентов был вопрос о создании специальных или свободных экономических зон на соответствующей территории. Также приоритетным для региона является:

реформирование угольной отрасли,

трансформация территорий, на которых закрываются шахты,

переориентация соответствующей экономики,

решение вопросов дальнейшего трудоустройства горняков,

обеспечение комфортного проживания людей в соответствующих населенных пунктах.

Справка. Концепция экономического развития Донецкой и Луганской областей находится на этапе согласования в Кабмине. Подготовка Концепции инициирована Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.