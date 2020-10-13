Президент Владимир Зеленский анонсировал, что в приложении к избирательным бюллетням будут дополнительные вопросы. Глава государства впоследствии сообщит, какие именно.

Президент подчеркнул, как важно прийти на участок, чтобы проголосовать и принять участие в опросе. Об этом Зеленский заявил в видеообращении, сообщает 24 канал.

Кстати Зеленский дал большое интервью: самое интересное из разговора с президентом

На избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение,

– отметил Зеленский.

О чем будут вопросы

По словам президента, вопросы будут касаться того, что "люди обсуждают на улице, на кухне и в интернете, о чем спорят с друзьями, родителями или таксистами".

"Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим: "А что думаешь ты? "Почему твой ответ важен? Потому, что будет так, как решишь ты", – добавил Зеленский.

Заметим, президент не объяснил, как именно будет происходить опрос.

Смотрите видеообращение Зеленского:

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