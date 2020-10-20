Правительство России утвердило план обеспечения временно аннексированного Крыма пресной водой до 2023 года. Им предусмотрено выделение 8,2 миллиарда рублей на опреснение морской воды.

Всего за период 2019 – 2024 годов оккупанты планируют потратить на воду в Крыму 48 миллиардов рублей, говорится в распоряжении российского правительства.

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Как отмечается, в течение следующих двух лет на опреснение воды выделят 8,2 миллиарда рублей. Из них 7,8 миллиарда – из государственного бюджета России, а остальные 410 миллионов из региональных бюджетов.

Оккупанты рассчитывают, что таким образом удастся "обеспечить стабильное водоснабжение". Всего они планируют опреснять до 40 тысяч кубометров воды в сутки.