Дорогая оккупация: Россия выделит 8 миллиардов на опреснение воды в Крыму
Правительство России утвердило план обеспечения временно аннексированного Крыма пресной водой до 2023 года. Им предусмотрено выделение 8,2 миллиарда рублей на опреснение морской воды.
Всего за период 2019 – 2024 годов оккупанты планируют потратить на воду в Крыму 48 миллиардов рублей, говорится в распоряжении российского правительства.
К слову Критическое значение: сколько воды осталось в водохранилищах Крыма
Как отмечается, в течение следующих двух лет на опреснение воды выделят 8,2 миллиарда рублей. Из них 7,8 миллиарда – из государственного бюджета России, а остальные 410 миллионов из региональных бюджетов.
Оккупанты рассчитывают, что таким образом удастся "обеспечить стабильное водоснабжение". Всего они планируют опреснять до 40 тысяч кубометров воды в сутки.
Что известно о запасах воды в Крыму?Спустя почти 7 лет после оккупации полуострова они практически закончились. Так, например, в Севастополе рассчитывают, что пресной воды хватит лишь до января 2021 года.
Что делать дальше, оккупанты пока не знают. Сейчас воду в Крым привозят автоцистернами. Правда, эта вода далеко не лучшего качества. Кроме того, для обеспечения потребностей в пресной воде высушили уже почти все водохранилища полуострова и много озер.