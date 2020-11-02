План действий, которым можно разблокировать переговоры ТКГ, должен быть реалистичным документом. С его помощью можно будет открыть дорогу для установления мира на Донбассе.

После завершения истории с постановлением Верховной Рады о местных выборах, которое блокировало работу ТКГ, российская сторона и представители ОРДЛО предложили идею "дорожной карты". Об этом сообщил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью Интерфакс-Украина.

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Предложения сторон

Он отметил, что никто не отрицает внесение предложений. Но, поскольку их внесла только одна сторона, то Украина тоже подготовит свой план действий и представит его спецпредставителю главы ОБСЕ Хайди Грау.

Есть свои наработки у посла Мореля. Есть серьезные наработки у советников "нормандской четверки". Надо, чтобы политическая группа, за которую отвечает господин Морель, все это обсудила, рассмотрела,

– подтвердил Кравчук.

Дорога к миру на Донбассе

После рассмотрения всех предложений в политической рабочей группе их обсудят и на заседании ТКГ.

Напомним. Бывший специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе можно реализовать с помощью четкого плана – "дорожной карты".

"Это абсолютно нормальное отношение к документу такого важного смысла, который открывает или закрывает дорогу к установлению мира на Донбассе. Я хотел бы, чтобы эта дорога открылась", – отметил глава делегации.

Также Кравчук добавил, что в предложенной российской стороной и представителями ОРДЛО "дорожной карте" есть прямые поручения Верховной Раде и президенту Украины. Также он обратил внимание, что в карте нет самого главного: чтобы ее реализовать – нужно прекратить войну.

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