Верховная Рада приняла ряд законопроектов по поддержке бизнеса во время локдауна. В частности, закон предусматривает единовременные выплаты ФЛП по 8 тысяч гривен и освобождение от уплаты аренды на период карантина.

Исполнительный директор Европейской Бизнес-Ассоциации Анна Деревянко отметила, что раньше и такой поддержки от государства не было. Об этом она сообщила в эфире 24 канала.

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Достаточно ли для бизнеса поддержки власти

По ее словам, сейчас – 8 тысяч недостаточно.

В условиях, когда гривна падает, это недостаточный уровень поддержки и безопасности для того, чтобы пережить сложные времена. Но государство не имеет финансовых ресурсов, чтобы предоставить больше денег,

– отметила Деревянко.

Позиция бизнеса

Вопрос заключается в том, что представители прозрачного и честного бизнеса обсуждают тему ковидного фонда. Они заявляли, что с него нужно брать деньги для поддержки системы здравоохранения, чтобы она выдержала нагрузку:

смогла остановить распространение вируса;

сохранить жизнь людей.

"Никто не говорит, что дороги не нужно строить. Но приоритет должен быть на укреплении и перестроении системы здравоохранения. Чтобы она могла достойно отвечать вызовам пандемии", – сказала Деревянко.

Напомним! Верховная Рада внесла изменения в бюджет на 2020 год. Они предусмотрены законопроектом №4431 и направлены на поддержку бизнеса во время карантина.

Кому помогут принятые проекты

По мнению исполнительной директора Бизнес-Ассоциации, принятые законы не будут касаться большого количества людей. Ведь не все пользуются коммунальным, государственным имуществом. Некоторые имеют связь с коммерческой недвижимостью.

Также она добавила: "что касается налоговых каникул, то это, возможно, плюс. Но он недостаточен для того, чтобы выдержать нагрузку пандемии. Более того, там есть ограничения по переносу налогового долга".