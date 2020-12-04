Государство не имеет денег: достаточно ли для ФЛП 8 тысяч гривен
Верховная Рада приняла ряд законопроектов по поддержке бизнеса во время локдауна. В частности, закон предусматривает единовременные выплаты ФЛП по 8 тысяч гривен и освобождение от уплаты аренды на период карантина.
Исполнительный директор Европейской Бизнес-Ассоциации Анна Деревянко отметила, что раньше и такой поддержки от государства не было. Об этом она сообщила в эфире 24 канала.
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Достаточно ли для бизнеса поддержки власти
По ее словам, сейчас – 8 тысяч недостаточно.
В условиях, когда гривна падает, это недостаточный уровень поддержки и безопасности для того, чтобы пережить сложные времена. Но государство не имеет финансовых ресурсов, чтобы предоставить больше денег,
– отметила Деревянко.
Позиция бизнеса
Вопрос заключается в том, что представители прозрачного и честного бизнеса обсуждают тему ковидного фонда. Они заявляли, что с него нужно брать деньги для поддержки системы здравоохранения, чтобы она выдержала нагрузку:
- смогла остановить распространение вируса;
- сохранить жизнь людей.
"Никто не говорит, что дороги не нужно строить. Но приоритет должен быть на укреплении и перестроении системы здравоохранения. Чтобы она могла достойно отвечать вызовам пандемии", – сказала Деревянко.
Кому помогут принятые проекты
По мнению исполнительной директора Бизнес-Ассоциации, принятые законы не будут касаться большого количества людей. Ведь не все пользуются коммунальным, государственным имуществом. Некоторые имеют связь с коммерческой недвижимостью.
Также она добавила: "что касается налоговых каникул, то это, возможно, плюс. Но он недостаточен для того, чтобы выдержать нагрузку пандемии. Более того, там есть ограничения по переносу налогового долга".
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