В Налоговой считают, что в проекте госбюджета на 2021 год план НДС достаточно жесткий. Однако, при определенных условиях, его реально выполнить.

В бюджете-2021 налог на прибыль составит 105,9 миллиарда гривен, индикатив – 98 миллиардов гривен. Об этом заявил глава Налоговой службы Алексей Любченко в интервью Интерфакс-Украина.

Читайте также Ситуация очень опасная, – Фурса о главных проблемах бюджета-2021

Рекордов хватит по НДС. В нынешнем проекте Госбюджета-2021 с НДС у нас план 130 миллиардов гривен. Это довольно жестко, но интересно,

– отметил Любченко.

По словам Любченко, если успеют объяснить, что придут с проверками, это будет вполне реально. К слову, глава Налоговой добавил, что председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев хочет увеличить ренту.

"Однако точно не вижу, куда там ее можно увеличивать. Акциз и так увеличен на 15%, а также на 12% от того, что мы ожидаем", – подчеркнул Любченко.

Бюджет-2021: что известно

Заметим, правительство согласовало проект госбюджета 14 сентября.

Ранее в Раде заявляли, что проект Госбюджета в первом чтении рассмотрят 20 октября, однако этого так и не сделали до сих пор.

Подробнее об основных цифрах бюджета читайте здесь.



Основные цифры Госбюджета-2021 / Инфографика 24 канала