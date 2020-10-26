Достаточно жестко, но интересно, – глава Налоговой о Госбюджете-2021
В Налоговой считают, что в проекте госбюджета на 2021 год план НДС достаточно жесткий. Однако, при определенных условиях, его реально выполнить.
В бюджете-2021 налог на прибыль составит 105,9 миллиарда гривен, индикатив – 98 миллиардов гривен. Об этом заявил глава Налоговой службы Алексей Любченко в интервью Интерфакс-Украина.
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Рекордов хватит по НДС. В нынешнем проекте Госбюджета-2021 с НДС у нас план 130 миллиардов гривен. Это довольно жестко, но интересно,
– отметил Любченко.
По словам Любченко, если успеют объяснить, что придут с проверками, это будет вполне реально. К слову, глава Налоговой добавил, что председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев хочет увеличить ренту.
"Однако точно не вижу, куда там ее можно увеличивать. Акциз и так увеличен на 15%, а также на 12% от того, что мы ожидаем", – подчеркнул Любченко.
Бюджет-2021: что известно
- Заметим, правительство согласовало проект госбюджета 14 сентября.
- Ранее в Раде заявляли, что проект Госбюджета в первом чтении рассмотрят 20 октября, однако этого так и не сделали до сих пор.
- Подробнее об основных цифрах бюджета читайте здесь.