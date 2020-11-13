Уже через день Украина будет жить в новых условиях локдауна выходного дня. По всей стране закроют рестораны, спортзалы, кинотеатры, ТРЦ и другие заведения. Работать смогут только продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины и банки.

Основатель Veterano Pizza Леонид Остальцев подтвердил, что карантин выходного дня – это выстрел во весь бизнес. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Последствия работы на вынос

По его словам, первый локдаун стоил ресторанному бизнесу больших денег.

Доставка не сможет компенсировать заведениям потерю прибыли,

– отметил Остальцев.

Он подтвердил, что забрать возможность у заведений питания работать на выходных – это добить их. Потому что 60 – 70% общей месячной кассы – от выходных.

"Я считаю это решение как минимум странным. Ведь оно не имеет под собой никакой подоплеки, чтобы объяснить, зачем делать это именно в субботу и воскресенье. Закройте в понедельник и вторник", – сказал эксперт.

Простая математика

По мнению ресторатора, это простая математика. Все заведения общественного питания, которые открывали не в формате доставки, и которые будут вынуждены перейти в этот формат, не выйдут даже в 0.

Напомним! Во время заседания 11 ноября 2020 года Кабмин принял решение усилить карантинные ограничения в Украине. Правительство отменило разделение страны на зоны и вернуло общенациональный карантин.

"Доставка означает, что есть очень маленькая аренда, очень маленький штаб и пол меню, которым зарабатывают", – сказал Остальцев.

Помощь государства

По его словам, он не верит в помощь государства, поэтому не рассчитывает на нее.

Наша компания занимается именно бизнесом, потому что мы понимаем, что ждать чего-то от государства – это тупая и неблагодарная история. Потому что где начинается государство – заканчивается здравый смысл. К сожалению, государство принимает решение, не думая о последствиях,

– заверил эксперт.

Кредитная программа не работает

Он также добавил, что кредитная программа, о которой говорил Президент Украины Владимир Зеленский, не работает.

Карантин выходного дня повлияет на ресторанный бизнес: причина

В исследовании компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster говорится, что ведение карантина выходного дня приведет к резкому спаду выручки заведений общественного питания.

Не во всех украинских городах соглашаются с решением правительства ввести карантин выходного дня. Поэтому в многочисленных населенных пунктах начались массовые протесты.

Так называемые "кастрюльные акции" прошли по всей стране, в частности в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Сумах и Днепре.

Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала