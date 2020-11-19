Довольны ли украинцы действиями Зеленского и остальных властей в борьбе с COVID-19
Большинство украинцев недовольны деятельность Президента Украины Владимира Зеленского в борьбе с коронавирусом. То же самое касается и деятельности Верховной Рады и Кабинета Министров – как в целом, так и их руководителей Дмитрия Разумкова и Дениса Шмыгаля.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в период с 15 по 17 ноября. Соответствующая информация об общественных настроениях украинцев появилась на официальном сайте "Рейтинга".
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Насколько украинцы довольны действием власти в борьбе с эпидемией коронавируса
- Президент Зеленский: довольны – 35%, не удовлетворены – 60%
- Спикер ВР Разумков: довольны 33%, не удовлетворены – 48%, затруднились оценить – 18%.
- Премьер Шмыгаль: довольны 23%, не довольны – 60%, затруднились оценить – 18%.
Заметим, что больше всего среди органов центральной власти опрошенные украинцы не довольны работой Кабмина (67%) и Верховной Рады (72%).
Зато деятельность министра здравоохранения Степанова положительно оценивают 32%, А негативно – 55%. В то же время деятельностью полиции довольны 36%, 51% – не удовлетворены.
Добавим, что в целом украинцы считают оптимальными меры власти по борьбе с коронавирусом. Так высказались 48% опрошенных.
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Детали опроса
- Опрашивали население Украины в возрасте от 18 лет.
- Исследования проводили во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка – репрезентативная по возрасту, полу и типу поселения.
- Всего опросили 3 тысячи респондентов.
- Метод опроса – CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Звонили на основе случайной выборки мобильных номеров.
- Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью – 0,95: не более 1,8%.
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