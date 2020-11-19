Большинство украинцев недовольны деятельность Президента Украины Владимира Зеленского в борьбе с коронавирусом. То же самое касается и деятельности Верховной Рады и Кабинета Министров – как в целом, так и их руководителей Дмитрия Разумкова и Дениса Шмыгаля.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в период с 15 по 17 ноября. Соответствующая информация об общественных настроениях украинцев появилась на официальном сайте "Рейтинга".

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Насколько украинцы довольны действием власти в борьбе с эпидемией коронавируса

Президент Зеленский : довольны – 35%, не удовлетворены – 60%



: довольны – 35%, не удовлетворены – 60% Спикер ВР Разумков : довольны 33%, не удовлетворены – 48%, затруднились оценить – 18%.



: довольны 33%, не удовлетворены – 48%, затруднились оценить – 18%. Премьер Шмыгаль: довольны 23%, не довольны – 60%, затруднились оценить – 18%.

Заметим, что больше всего среди органов центральной власти опрошенные украинцы не довольны работой Кабмина (67%) и Верховной Рады (72%).

Зато деятельность министра здравоохранения Степанова положительно оценивают 32%, А негативно – 55%. В то же время деятельностью полиции довольны 36%, 51% – не удовлетворены.

Добавим, что в целом украинцы считают оптимальными меры власти по борьбе с коронавирусом. Так высказались 48% опрошенных.

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Детали опроса