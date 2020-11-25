Синоптики прогнозируют 25 ноября в некоторых областях дожди и мокрый снег. На дорогах местами возможна гололедица.

Об ухудшении погодных условий в Украине в среду, 25 ноября, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

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В частности, в восточных, большинстве северных и центральных областей прогнозируют небольшой дождь. Ночью на востоке страны – мокрый снег. На остальной территории без осадков.

Кроме того, на дорогах восточных областей местами будет гололедица.

В Киеве днем ​​небольшой дождь. Дождливо также и на территории Киевской области.

В западных областях 25 ноября столбики термометров достигнут +7...+9 градусов. А на востоке будет прохладнее – до +3…+5 градусов.

Обратите внимание! Погода зимой будет периодически меняться. В декабре прогнозируют значительные осадки, а в январе – оттепель.



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