Уже 14 октября непогода подступит к Украине и поразит западные регионы. В Карпатах сильный дождь может даже перейти в снег, а Юг и Подолье будут штурмовать сильные ветры.

Пока в горах будут высматривать снег, на востоке до сих пор будет сохраняться значительная пожарная опасность. Об этом предупреждают в Укргидрометцентре.

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Где ждать непогоду

В ночь на 14 октября на Закарпатье и в Карпатах будет значительный дождь. Он будет переходить в мокрый снег (и уровень опасности, желтый). Следовательно, водителям следует быть особенно осмотрительными на дорогах.



Метеорологические предупреждения от Гидрометцентра

Где будет пожарная опасность

По крайней мере до 16 октября в восточных, большинстве районов Сумской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В то же время на Волыни и на Подолье следует остерегаться сильного порывистого ветра. Его скорость иногда может достигать 15 – 24 метров за секунду.

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