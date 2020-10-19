На Драгобрате, популярном закарпатском горнолыжном курорте, уже два дня лежит снег. Его покров на лыжных трассах достигает 10 сантиметров.

На курорте Драгобрат уже настоящая зима – все в снегу. Об этом свидетельствуют сообщения пользователей в сети, сообщает 24 канал.

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Снег на курорте выпал 18 октября, однако за сутки не растаял. Более того – местами снежный покров достигает 10 сантиметров.

Однако подъемники еще не запускают, а открывать лыжный сезон преждевременно не планируют.

К слову, это уже не первый снег на Драгобрате в этом году. Впервые там заснежило 14 октября.

Обратите внимание! Традиционно сезон на Драгобрате стартует в середине декабря. На курорте надеются, что несмотря на эпидемию коронавируса люди все же будут приезжать отдыхать.

Снег на Драгобрате: Фото Василия Молдавчука