В Одессе с самого утра 4 декабря продолжается блокирование сессии облсовета. Также в зале вспыхнула масштабная драка между депутатами от ОПЗЖ, "За майбутнє", "Партии Шария" и представителями других фракций.

В Одессе из-за 9 депутатов 5 часов продолжается блокирование сессии облсовета. Все потому, что они не смогли вовремя зарегистрироваться. Об этом сообщает "Избирком".

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Блокирование трибуны

Как пишет издание, трибуну президиума Одесского областного совета заблокировали депутаты 3 политических сил: ОПЗЖ, "За майбутнє" и "Партии Шария". Они требуют, чтобы территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 9 представителей партии "За майбутнє".

Блокировщики считают виновниками промедления с регистрацией депутатов представителей партии "Слуга народа", которая якобы пытается таким образом добиться избрания нужного им человека председателем облсовета,

– говорится в сообщении.

В территориальной избирательной комиссии пояснили, что "не успели рассмотреть заявления, потому что подали их поздно, а сегодня нет кворума".

Столкновения в Одесском облсовете

Примерно в 14:50 в сессионном зале возникла потасовка. А когда она утихла, представитель ОПЗЖ Виталий Саутенков заявил с трибуны, что "глава комиссии закрылся в служебном кабинете и не хочет заходить в зал".

Столкновения во время первой сессии Одесского облсовета: смотрите видео