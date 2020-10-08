Масштабное ДТП произошло на трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск возле Николаева. Там одновременно столкнулись 5 грузовиков и 2 легковых автомобиля. В результате инцидента пострадал 1 человек.

О жуткой аварии сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе. Там отмечают, что спасателей на место ДТП вызвали около 15:30 8 октября.

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Что известно о масштабном ДТП на Николаевщине:

Грузовики и легковые автомобили столкнулись возле поворота на село Мирное в Николаевском районе Николаевской области.

Столкнулись такие грузовики: два RENAULT Premium, два MAN, один DAF, а также 2 легковых автомобиля (KIA Carens и FORD Mondeo).

Пока причины аварии выясняются, впрочем, как видно из видео, записанного очевидцами, в какой-то момент возникла цепная реакция и машины таранили друг друга.

Авария под Николаевом

Спасателям пришлось вырезать водителя грузовика RENAULT Premium из кабины. В результате ДТП он оказался заблокирован изуродованными элементами транспортного средства.

С помощью спецоборудования мужчину освободили и передали медикам. Каретой "скорой" его доставили в больницу.

Спасатели на месте ДТП / Фото ГСЧС

Всего на трассе столкнулись 7 автомобилей / ГСЧС

Масштабная авария под Николаевом: видео

Сейчас правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства масштабного ДТП с участием 7 автомобилей.

Где произошла авария: карта