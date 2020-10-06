Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения водителю-правоохранителю, которого подозревают в совершении ужасной смертельной аварии в Броварах. Тогда погибла 43-летняя женщина, а ее дочь с тяжелыми травмами попала в больницу.

Несмотря на заявления адвокатов подсудимого, судьи решили не отпускать возможного виновника ДТП под личное обязательство, передает "Украинская правда".

Смотрите также: ДТП в Броварах: Жена полицейского, сбившего 2 женщин, предлагала деньги пострадавшей семье

Суд арестовал уже уволенного участкового офицера Деснянского управления полиции на 60 дней без права внесения залога.

Дело могут замять

По данным общественных активистов, в совершении смертельного ДТП подозревают Михаила Лудченко, сына приближенной к мэру Броваров Игоря Сапожко Дианы Лудченко. Ранее мужчина уже неоднократно был фигурантом серьезных скандалов и даже уголовных дел. Так, в 2018-м он вместе с напарниками якобы безосновательно задержал, угрожал и пытал 3 ребят. Однако тогда уголовному делу по этим фактам ходу не дали.

Кроме того, журналисты утверждают, что фигуранта дела о ДТП ранее выгоняли из полиции Броваров за наркотики. Именно из-за этих историй неравнодушные граждане считают, что с наездом на людей подозреваемый может избежать ответственности.

Больше об аварии в Броварах