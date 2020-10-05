Жена полицейского, который пьяным сбил двух женщин в Броварах, предлагала деньги семье пострадавших. Контакты близких родственников ей дала кума 43-летней женщины, погибшей в этом ДТП.

Пьяный полицейский сбил двух женщин на пешеходном переходе в Броварах 4 октября. В результате ДТП погибла 43-летняя женщина Надежда. Ее 22-летняя дочь Марина находится в больнице с поврежденными костями таза. Об этом сообщает hromadske.

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На месте ДТП 3 часа ждали полицию

Кума погибшей Александра рассказала, что женщины пошли на базар за продуктами. По ее словам, мать Марины Надежда не должна была идти, но ее попросила дочь.

Муж дома ждал их, готовил еду. Уже после ДТП Марина позвонила ему и сказала, чтобы он приходил, потому что произошла авария,

– рассказала Александра.

Она приехала на место ДТП около 20 вечера.

"До 23 ждали пока приедет полиция из Киева. Только потом смогли забрать тело в морг", – сказала Александра.

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