Авто сбило бабушку с ребенком на переходе в Черкассах: у мальчика остался только папа
Громкое ДТП произошло 4 декабря в Черкассах на улице Сумгаитской. Здесь водитель Volkswagen Caddy на пешеходном переходе сбил старшую женщину и молодого мальчика. К сожалению, бабушка ребенка от полученных травм погибла на месте, а мальчик попал в больницу. Водителя в свою очередь уже задержали правоохранители.
Что говорят в полиции
Трагедия произошла примерно в 18:00. Известно, что ребенку было 6 лет. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черкасской области.
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Водителя Volkswagen полицейские задержали, а машину поместили на штрафплощадку.
Сейчас следователи рассматривают уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения. Она предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет. Также водителя лишат права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Детали трагедии от СМИ
Правоохранители установили, что 59-летний водитель двигался со стороны улицы 30-летия Победы в направлении улицы Академика Королева. Он сбил пешеходов на нерегулируемом переходе. Об этом сообщает "Обозреватель".
Что касается погибшей женщины, то ей было 82 года. Она проживала в Черкассах. Ее внук получил перелом лобной кости черепа, многочисленные ссадины и ушибы. Ребенка госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу. У 6-летнего ребенка остался только папа.
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К слову, недавно дети также пострадали в результате масштабного ДТП в Киеве. К счастью, они остались живы.
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