В Харькове 7 ноября произошло страшное ДТП – авто буквально снесло 4 человек, которые стояли на островке безопасности. К счастью, никто не погиб. 9 ноября Киевский райсуд избрал меру пресечения гражданину Египта Хенди Али – мужчину 60 дней будут держать под стражей.

В то же время подозреваемый может внести залог в размере 10 миллионов 510 тысяч гривен и выйти на свободу. Прокуратура же требовала, чтобы мужчину взяли под стражу без возможности внесения залога. Об этом сообщает 24 канал.

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Заседание должно было начаться в 15:00, но его задержали, поскольку ждали переводчика мужчины.

Что сказал подозреваемый

Сам Хенди Али заявил, что его автомобиль толкнула другая машина, поэтому парень и потерял над ним контроль и от удара выехал на островок безопасности. В то же время подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся.

Он кается. Вину полностью свою признает, что он нарушал дорожное движение. Он приносит свои извинения всем пострадавшим. Говорит, если бы его не толкнули, то этого бы не случилось,

– сказал переводчик Хенди Али.

Что этому предшествовало

Сразу после ДТП правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения.

Она предусматривает от 3 до 8 лет тюрьмы. Также у виновника могут забрать права сроком до 3 лет.

Впоследствии мужчине сообщили о подозрении.

Спикер прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко отмечал, что они будут ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Прокуратура настаивала на заключении под стражу, поскольку Хэнди Али проходит и по другому делу. Ранее его уже отпустили из-под стражи под залог в 105 тысяч гривен по делу о резне.



Подозреваемый в совершении наезда на людей на переходе в Харькове / Фото 24 канала



Слушание дела происходило в Киевском райсуде Харькова / Фото 24 канала

Что известно о водителе, который спровоцировал ДТП в Харькове

За рулем Volkswagen находился 22-летний мужчина.

Был ли он трезвым в момент аварии, правоохранители не сообщили.

В день ДТП злоумышленник должен был быть в СИЗО из-за дела о драке с применением холодного оружия. Но ему удалось выйти под залог в 105 тысяч гривен.

За 2 года пребывания в Украине мужчина 26 раз нарушал правила дорожного движения. В частности, он находился за рулем пьяный, проезжал на красный свет и тому подобное.

В 2018 году злоумышленник уже становился участником ДТП. Тогда из-за него один человек получил телесные повреждения. Однако дело в суд не передавали.

Хенди Али находится в Украине на основании вида на жительство, срок которого истек в июне 2020 года. Заметим, он переехал в наше государство, потому что женился на украинке.

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Мужчина, совершивший ДТП в Харькове – иностранец / Фото 24 канала

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