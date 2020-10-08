В Харькове на Полтавском пути утром 8 октября водитель сбил пожилую женщину. В результате аварии пострадавшая погибла на месте, а сам водитель скрылся. Впоследствии его нашла и задержала полиция.

Правоохранители устанавливают личность водителя, который сбил 75-летнюю женщину и скрылся, сообщает полиция Харьковской области.

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В 9 часов утра поступило сообщение, что водитель фургона белого цвета сбил человека и скрылся. По городу ввели план "Перехват", осмотр места происшествия продолжается,

– рассказали в полиции.

Впоследствии в полиции сообщили, что благодаря принятым мерам через несколько часов удалось установить местонахождение водителя и фургона, на котором он сбил женщину.

Также правоохранители рассказали детали этого инцидента. Перед аварией погибшая женщина шла по проезжей части слева направо по направлению движения трамвая, который совершил высадку.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. За это ему грозит от 3 до 8 лет. Сам мужчина согласился сотрудничать со следствием.



Правоохранители задержали мужчину, который сбил женщину и сбежал / Фото полиции