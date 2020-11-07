В Харькове 7 ноября водитель на большой скорости буквально снес 4 человек на островке безопасности за пределами проезжей части. В Харьковской мэрии уже отреагировали на ужасное ДТП и рассказали: мужчина сейчас должен был быть в СИЗО из-за дела о драке с применением холодного оружия, но вышел под залог в 105 тысяч гривен.

Всем пострадавшим в этом ДТП окажут необходимую помощь. Об этом пообещал заместитель главы Харьковского городского совета Игорь Терехов.

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Я очень сильно попрошу руководство правоохранительных органов, чтобы с особой тщательностью была проверена информация о том, не было ли это гонками по центральному проспекту Харькова,

– заявил заместитель городского главы.

По его словам, если это таки были автомобильные гонки, которые стоили здоровья 4 людям, то второй участник кровавых "соревнований" тоже должен понести законное наказание.

"Главное. Виновник трагедии уже попадал в поле зрения полиции. В этом году под залог в 105 тысяч гривен его отпустили за резню", – сообщил Игорь Терехов.

Он убежден, что это очень важный нюанс, который многое может рассказать правоохранителям и жителям Харькова об этом любителе быстрых погонь.

Уверен, что общественное внимание к произошедшему должно быть очень пристальным. У нас уже был случай, когда марокканец, который сбил девушку на пешеходном переходе на улице Пушкинской, на следующий день после происшествия вылетел в Стамбул,

– вспомнил местный чиновник.

Резюмируя, он выразил надежду, что правоохранители и судьи сделали из этого случая выводы и не позволят скрыться от правосудия виновнику аварии.

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