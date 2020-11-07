Кровавое ДТП на переходе в Харькове: водителя недавно освободили под залог
В Харькове 7 ноября водитель на большой скорости буквально снес 4 человек на островке безопасности за пределами проезжей части. В Харьковской мэрии уже отреагировали на ужасное ДТП и рассказали: мужчина сейчас должен был быть в СИЗО из-за дела о драке с применением холодного оружия, но вышел под залог в 105 тысяч гривен.
Всем пострадавшим в этом ДТП окажут необходимую помощь. Об этом пообещал заместитель главы Харьковского городского совета Игорь Терехов.
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Я очень сильно попрошу руководство правоохранительных органов, чтобы с особой тщательностью была проверена информация о том, не было ли это гонками по центральному проспекту Харькова,
– заявил заместитель городского главы.
По его словам, если это таки были автомобильные гонки, которые стоили здоровья 4 людям, то второй участник кровавых "соревнований" тоже должен понести законное наказание.
"Главное. Виновник трагедии уже попадал в поле зрения полиции. В этом году под залог в 105 тысяч гривен его отпустили за резню", – сообщил Игорь Терехов.
Он убежден, что это очень важный нюанс, который многое может рассказать правоохранителям и жителям Харькова об этом любителе быстрых погонь.
Уверен, что общественное внимание к произошедшему должно быть очень пристальным. У нас уже был случай, когда марокканец, который сбил девушку на пешеходном переходе на улице Пушкинской, на следующий день после происшествия вылетел в Стамбул,
– вспомнил местный чиновник.
Резюмируя, он выразил надежду, что правоохранители и судьи сделали из этого случая выводы и не позволят скрыться от правосудия виновнику аварии.
Подробнее о кровавом ДТП:
- Оно случилось 7 ноября. На углу проспекта Науки и улицы Космической водитель на скорости в более 100 километров в час снес 4 человек, стоявших на островке безопасности.
- Среди пострадавших 9-летний мальчик. Сейчас все пострадавшие госпитализированы, с ними работают харьковские врачи. Пострадавшая женщина 50 лет получила тяжелую черепно-мозговую травму и переломы левого предплечья и голени.
- О водителе известно, что он является иностранцем. Впрочем, гражданином какой страны – информации нет.
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