Из-за неблагоприятных погодных условий утром 9 ноября на Херсонщине произошло жуткое ДТП. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и перевернулся в кювет.

Среди пострадавших двое детей. Об этом сообщили в Херсонской областной государственной администрации.

Важно Рейсовый автобус перевернулся на Херсонщине: есть погибшие, много раненых

Что известно о пострадавших

В ОГА отметили, что на месте ДТП работали 10 бригад скорой помощи. Медики оказали помощь 18 пострадавшим, из которых:

15 пострадавших доставлены в больницы;

42-летняя и 50-летняя женщины погибли.

В то же время у водителя травм нет. Авария рейсового автобуса произошла вблизи села Антоновка Херсонской области.

Наказание для водителя

Предварительно правоохранители квалифицируют инцидент по статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких лиц. Если вину водителя докажут, то ему может грозить:

лишение свободы на срок от 5 до 10 лет;

лишение права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.



На Херсонщине перевернулся рейсовый автобус: есть погибшие и травмированные / Фото из соцсетей