Число пострадавших в ужасном ДТП под Херсоном увеличилось до 18 человек
Из-за неблагоприятных погодных условий утром 9 ноября на Херсонщине произошло жуткое ДТП. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и перевернулся в кювет.
Среди пострадавших двое детей. Об этом сообщили в Херсонской областной государственной администрации.
Важно Рейсовый автобус перевернулся на Херсонщине: есть погибшие, много раненых
Что известно о пострадавших
В ОГА отметили, что на месте ДТП работали 10 бригад скорой помощи. Медики оказали помощь 18 пострадавшим, из которых:
- 15 пострадавших доставлены в больницы;
- 42-летняя и 50-летняя женщины погибли.
В то же время у водителя травм нет. Авария рейсового автобуса произошла вблизи села Антоновка Херсонской области.
Наказание для водителя
Предварительно правоохранители квалифицируют инцидент по статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких лиц. Если вину водителя докажут, то ему может грозить:
- лишение свободы на срок от 5 до 10 лет;
- лишение права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
На Херсонщине перевернулся рейсовый автобус: есть погибшие и травмированные / Фото из соцсетей
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