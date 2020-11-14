Шевченковский районный суд Киева 14 ноября избрал меру пресечения водителю Uber, который совершил ДТП в Киеве. Авария произошла 13 ноября и унесла жизни 2 прохожих, еще 2 человека пострадали.

22-летнего таксиста Дмитрия Ломакина взяли под стражу на 2 месяца. Об этом сообщает "Громадське".

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Позиция прокурора

Прокурор просил взять подозреваемого под стражу, отмечая, что Ломакин не имеет прочных социальных связей, а также 5 раз в течение 2020 года привлекался к ответственности за админправонарушения. Среди них:

неправильная парковка,

проезд на запрещенный знак,

превышение скорости.

Как пояснил прокурор, в день рокового ДТП мужчина двигался со скоростью 80 километров в час.

Аргументы адвоката

Адвокат подозреваемого просил отпустить Ломакина под домашний арест, указывая на то, что он – сирота. Кроме того, мужчина якобы искренне раскаивается в содеянном и готов помогать потерпевшим.

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Что сказал таксист в суде

Дмитрий Ломакин плакал в зале суда и просил прощения за содеянное. Он пояснил, что пытался перестроиться из четвертого ряда в первый и не заметил припаркованный автомобиль. Он признал свою вину и отметил, что очень сожалеет, что стал причиной смерти двух человек.

Я не видел, что за этой машиной стоял припаркованный автомобиль у остановки. Я увидел уже в последний момент. На видео видно, что ехал автомобиль рядом, я хотел его объехать, но не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода,

– сказал Ломакин.

Что известно о водителе? Бабушка таксиста рассказала, что мама Дмитрия умерла, отец был наркоманом, поэтому его лишили родительских прав. Дмитрий проживал в интернате, работал в кофейне и на спиртзаводе. Потом окончил колледж и устроился таксистом.

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