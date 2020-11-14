Суд избрал меру пресечения водителю Uber, сбившему пешеходов на остановке в Киеве
Шевченковский районный суд Киева 14 ноября избрал меру пресечения водителю Uber, который совершил ДТП в Киеве. Авария произошла 13 ноября и унесла жизни 2 прохожих, еще 2 человека пострадали.
22-летнего таксиста Дмитрия Ломакина взяли под стражу на 2 месяца. Об этом сообщает "Громадське".
Важно Пока остановка не будет последней: водитель Uber, сбивший 4 человек в Киеве, хвастался нарушениями ПДД
Позиция прокурора
Прокурор просил взять подозреваемого под стражу, отмечая, что Ломакин не имеет прочных социальных связей, а также 5 раз в течение 2020 года привлекался к ответственности за админправонарушения. Среди них:
- неправильная парковка,
- проезд на запрещенный знак,
- превышение скорости.
Как пояснил прокурор, в день рокового ДТП мужчина двигался со скоростью 80 километров в час.
Аргументы адвоката
Адвокат подозреваемого просил отпустить Ломакина под домашний арест, указывая на то, что он – сирота. Кроме того, мужчина якобы искренне раскаивается в содеянном и готов помогать потерпевшим.
Актуально В Хмельницком автобус на переходе сбил школьников
Что сказал таксист в суде
Дмитрий Ломакин плакал в зале суда и просил прощения за содеянное. Он пояснил, что пытался перестроиться из четвертого ряда в первый и не заметил припаркованный автомобиль. Он признал свою вину и отметил, что очень сожалеет, что стал причиной смерти двух человек.
Я не видел, что за этой машиной стоял припаркованный автомобиль у остановки. Я увидел уже в последний момент. На видео видно, что ехал автомобиль рядом, я хотел его объехать, но не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода,
– сказал Ломакин.
Что известно о водителе?Бабушка таксиста рассказала, что мама Дмитрия умерла, отец был наркоманом, поэтому его лишили родительских прав. Дмитрий проживал в интернате, работал в кофейне и на спиртзаводе. Потом окончил колледж и устроился таксистом.
Главное о жутком ДТП
- Ужасная авария произошла утром 13 ноября на Окружной. Водитель автомобиля Uber на скорости въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли 2 человека, еще 2 пострадали.
- До этого ДТП водитель в соцсетях хвастался нарушениями правил дорожного движения.
- Согласно официальному заявлению водитель вылетел за пределы дороги из-за того, что "не справился с управлением". Сам подозреваемый объяснял патрульным, что уснул за рулем .
- Если вину водителя признают в суде, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года после освобождения.
Поделиться новостью