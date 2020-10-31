Подозреваемого, совершившего смертельное ДТП на Майдане Независимости, доставили в суд. Там ему должны избрать меру пресечения. Мужчину привезла карета "скорой", а сам он был на каталке.

Защита вызвала свидетелем врача-кардиолога. Об этом сообщает УНН.

Важно Виновнику ДТП на Майдане сообщили о подозрении

Что врач сказал о состоянии подозреваемого

Врач отметил, что накануне виновнику ДТП провели оперативное вмешательство. По его словам, пациент обратился в клинику в начале октября с острым ишемическим инсультом.

Пациента госпитализировали и 19 октября провели оперативное вмешательство.

Операция прошла успешно, поэтому 26 октября его выписали из клиники с дальнейшими рекомендациями по лечению.

По словам врача, четких рекомендаций о том, управлять ли пациенту автомобилем, не предоставлялось.

30 октября пациент приехал на осмотр, ему была проведена перевязка раны. После этого он поехал домой,

– рассказал он.

Врач отметил, что подозреваемый позвонил ему уже с Майдана после ДТП и сказал, что не понимает, что с ним произошло. Водителя повторно госпитализировали и он находился в больнице под охраной.



Виновника ДТП на Майдане доставили в суд на каталке / Фото УНН

Суд будет избрать меру пресечения виновнику ДТП / Фото УНН

Защита вызвал свидетелем врача-кардиолога подозреваемого / Фото УНН

Избрание меры пресечения: главное

31 октября суд должен избрать меру пресечения мужчине, которого подозревают в совершении масштабной аварии в центре столицы.

Дело рассматривают в Шевченковском районном суде Киева.

Ранее прокурор просил меру пресечения в виде содержания под стражей.