Виновника ДТП на Майдане доставили в суд на каталке: фото
Подозреваемого, совершившего смертельное ДТП на Майдане Независимости, доставили в суд. Там ему должны избрать меру пресечения. Мужчину привезла карета "скорой", а сам он был на каталке.
Защита вызвала свидетелем врача-кардиолога. Об этом сообщает УНН.
Важно Виновнику ДТП на Майдане сообщили о подозрении
Что врач сказал о состоянии подозреваемого
Врач отметил, что накануне виновнику ДТП провели оперативное вмешательство. По его словам, пациент обратился в клинику в начале октября с острым ишемическим инсультом.
- Пациента госпитализировали и 19 октября провели оперативное вмешательство.
- Операция прошла успешно, поэтому 26 октября его выписали из клиники с дальнейшими рекомендациями по лечению.
- По словам врача, четких рекомендаций о том, управлять ли пациенту автомобилем, не предоставлялось.
30 октября пациент приехал на осмотр, ему была проведена перевязка раны. После этого он поехал домой,
– рассказал он.
Врач отметил, что подозреваемый позвонил ему уже с Майдана после ДТП и сказал, что не понимает, что с ним произошло. Водителя повторно госпитализировали и он находился в больнице под охраной.
Виновника ДТП на Майдане доставили в суд на каталке / Фото УНН
Суд будет избрать меру пресечения виновнику ДТП / Фото УНН
Защита вызвал свидетелем врача-кардиолога подозреваемого / Фото УНН
Избрание меры пресечения: главное
- 31 октября суд должен избрать меру пресечения мужчине, которого подозревают в совершении масштабной аварии в центре столицы.
- Дело рассматривают в Шевченковском районном суде Киева.
- Ранее прокурор просил меру пресечения в виде содержания под стражей.
Что известно о смертельном ДТП на Майдане Независимости?В центре Киева 30 октября мужчина на Land Rover совершил ужасное ДТП, в котором пострадало по меньшей мере два человека. Очевидцы инцидента утверждают, что водитель съехал с улицы Институтской на пешеходную зону Майдана Незалежности. На остановке общественного транспорта он снес двух пешеходов и вылетел на встречную полосу проезжей части Крещатика. Там машина лоб в лоб столкнулась с еще несколькими машинами.
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