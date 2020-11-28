В ночь с 27 на 28 ноября в Московском Рапоне Харькова произошло ужасное ДТП. Автомобиль с тремя молодыми женщинами на большой скорости влетел в островок безопасности. В аварии погибла 25-летняя пассажирка.

За рулем была 22 – летняя девушка, - СМИ

Еще одна пассажирка и водитель в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Об этом информирует управление Нацполиции в Харьковской области.

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По информации телеграм-канала "ТРУХА.Харьков", за рулем Audi была 22-летняя девушка, которая не справилась с управлением. Погибла пассажирка с переднего сиденья, которой было всего 25. Еще одна девушка, которой тоже 25, сидела позади.

Водитель и еще одна 25-летняя пассажирка с травмами доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Одна из пострадавших – курсант Харьковского национального университета внутренних дел,

- информирует " ТРУХА. Харьков".

По факту ДТП возбудили уголовное производство

В Нацполиции говорят, что пока устанавливают все обстоятельства трагической аварии. По информации СМИ, уже открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, что повлекло смерть. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы от 3 до 8 лет.



Одна из пассажирок погибла на месте / Фото Нацполиции Харькова



Еще 2 женщины из автомобиля – госпитализированы / Фото " ТРУХА"