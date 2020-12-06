В Николаеве поздно вечером 5 декабря на перекрестке столкнулись два автомобиля, в результате чего их отбросило в сторону остановки. Водитель одной из машин погиб на месте, другой – имел явные признаки алкогольного опьянения.

ДТП произошло на перекрестке проспекта Богоявленского и улицы Южной около 22:20 вечера, сообщает полиция Николаевской области.

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Столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser и ВАЗ 2105. Водитель последнего погиб на месте. В то же время водитель иномарки, по утверждению полиции, имел явные признаки алкогольного опьянения.

Правда, он отрицал, что вообще управлял автомобилем. Местное издание "Новости-Н" пишет, что он заявил полицейским, будто его избили, поэтому у него все лицо в крови.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, что привело к гибели человека. Горе-водителю грозит до 8 лет за решеткой.



В ДТП в Николаеве погиб водитель / Фото полиции