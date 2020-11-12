В Николаеве ночью 11 ноября BMW влетела в Mitsubishi. От удара машину просто разорвало. Местные СМИ утверждают, что виновником ДТП был депутат облсовета Владислав Белава.

Документы Владиславы Белавы были найдены в BMW, а сам водитель скрылся с места ДТП. Об этом сообщает Нацполиция Николаевской области.

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Детали ДТП

По данным правоохранителей, авария произошла 11 ноября примерно в 23:15 на проспекте Героев Украины – район перекрестка с переулком Парусным.



BMW после ДТП в Николаеве / Фото Нацполиции

По словам очевидцев, BMW поехал на "красный" и врезался в Mitsubishi Lancer.

От столкновения обе машины серьезно пострадали. Водителя Mitsubishi увезли в больницу с травмами, а "герой" ДТП – водитель BMW с места скрылся, оставив машину.

Что известно о депутате, который мог быть причастным к ДТП

В заброшенной машине нашли документы, которые принадлежат депутату Николаевского областного совета Владиславу Белаве. Об этом пишут на местном сайте "Новости N".

Он был избран от "Оппозиционного блока" и входил в бюджетную комиссию рады.



Владислав Белава / Скриншот из инстаграм

Судя по странице инстаграм этого депутата, у него действительно может быть BMW.



Владислав Белава за рулем BMW / Скриншот из инстаграм

В 2018 году Белаву поймали пьяным за рулем Maserati. У него обнаружили визуальные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти проверку на алкотестере.

Депутат отказался и поехал в наркологическую лабораторию. Через месяц эксперты сообщили, что он был трезвым.