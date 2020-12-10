Из-за ухудшения погоды 10 декабря в нескольких областях ограничат движение грузовиков и автобусов. Это связано с тем, что спецтехника должна обработать дороги, ведь перед тем в регионах произошли многочисленные ДТП.

Ограничения на дорогах ввели, чтобы избежать ДТП и пробок. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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В каких областях ввели ограничения

В Ровенской,

Тернопольской,

Хмельницкой областях.

Сейчас затруднения движения и заторов нет. Кроме этого, спасатели призвали водителей быть осторожными и внимательными на дорогах, а также не превышать скорость.

К слову, как сообщает "20 минут", дорога на Тернопольщине превратилась "в кашу." Фуры даже не могут проехать.

Обратите внимание! Синоптики предупреждали, что на большинстве территории Украины 10 декабря будет шквальный ветер и гололедица.



Фуры застряли на дорогах Тернопольщины / Фото "20 минут"



Фура съехала в кювет на Тернопольщине / Фото " 20 минут"

На Волыни – массовые ДТП из-за гололеда

Из-за температуры воздуха ниже нуля и дождя Волынские дороги стали очень скользкими. Непогода вызвала несколько ДТП в области, сообщает ТСН.

Например, на трассе возле Ковеля столкнулись 4 машины. Три человека пострадали. Кроме этого, на Волыни также не разминулись фура с жигулем.

По информации местных изданий, в области работают более 60 машин, которые обрабатывают дороги.



ДТП на Волыни из-за гололеда / Фото полиции Волыни

На Ровенщине расчищают дороги

На Ровенщине дороги начали расчищать еще ночью. Все потому, что падал лапатый снег, поэтому водители не могли проехать.



Непогода осложнила движение на дорогах Ровенщины / Фото "Ровно 1"