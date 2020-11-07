В Харькове 7 ноября легковой автомобиль "снес" 3 человек, стоявших на островке безопасности. Все пострадавшие находятся в больнице. С водителем, повлекшим ДТП, работает полиция.

Водитель был не гражданином Украины. Сейчас в полиции его проверяют на содержание алкоголя в крови. Об этом рассказал следователь Дмитрий Коротий, сообщает 24 канал.

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Что известно о ДТП

Авария произошла около 16:00 на проспекте Науки.

Легковушка зацепила 3 людей, стоявших на островке безопасности на пешеходном переходе.

Среди пострадавших был ребенок.

Какое состояние пострадавших

Пострадавших доставили в больницу. Медики рассказали, что женщина 50 лет получила тяжелую черепно-мозговую травму и переломы левого предплечья и голени. Сейчас она находится в коме. Мальчик 9 лет также имеет черепно-мозговую травму, переломы обоих бедер и правого предплечья. Мужчина 48 лет получил ушибы органов грудной клетки, брюшной полости и бедер.

Комментарий следователя о ДТП, смотрите видео:

Авария в Харькове, смотрите видео

Масштабная авария в Харькове / Фото полиции Харькова и телеграм-канала "Труха Харьков":