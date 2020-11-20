Суд во Львове признал невиновным в даче ложных показаний Сергея Змроца – охранника львовского бизнесмена Петра Дыминского. Последнего подозревают в совершении смертельного ДТП под Львовом, а охранник проходил именно по этому делу.

Проверка с помощью полиграфа показала у Сергея Змроца "отсутствие реакций", которые бы свидетельствовали, что он давал ложные показания. Оправдательное решение одобрил Галицкий райсуд Львова, сообщает издание "Наші гроші. Львів".

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В 2017 году автомобиль из кортежа известного бизнесмена Петра Дыминского попал в ДТП во Львовской области. В ней погибла молодая женщина Наталья Трила.

Тогда сначала была информация, что за рулем автомобиля, а затем и вероятным виновником аварии был сам Дыминский. Впрочем, руководитель его охраны Андрей Борщ заявил, что именно он сидел за рулем.

Тогда в СМИ появилась информация, что таким образом охранники хотят "отмазать" бизнесмена, а сам Борщ за свое "чистосердечное признание" может получить щедрое вознаграждение. Насколько эта версия правдива – говорить сложно, но правоохранители ее расследуют.

Сразу несколько свидетелей заявляли, что не видели Петра Дыминского за рулем автомобиля в тот день. Среди них был Сергей Змроц, поэтому он и подозревался в даче ложных показаний.

Что интересно, экспертиза не выявила у Андрея Борща никаких повреждений. Кроме того, заключение судебной молекулярно-генетической экспертизы показало, что генетические образцы охранника не совпадают с образцами на подушке безопасности.

Также следует отметить, что по данным следствия, телефон Андрея Борща в момент ДТП был в нескольких километрах от аварии. Сразу после ДТП на него звонил Змроц, а еще через минуту был звонок в ответ.

Суд считает, что местоположение телефона не означает места расположения Борща. Последний же утверждал, что оставил его для подзарядки.