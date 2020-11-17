В Одесской области 15 ноября в ДТП погиб Игорь Демченко. Это тот парень, который вырвался из рук убийцы в Болграде 4 года назад. Тогда ему было всего 16 лет.

Четыре года назад от рук убийцы погибли родители Игоря. Спасся он и младшая сестра. Девочке было 8 лет. Об этом пишет "Думская".

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При каких обстоятельствах погиб Игорь Демченко

Утром 15 ноября 2020 года на трассе Одесса – Рени произошло ужасное ДТП. Демченко ехал в Измаил в машине Toyota, которую он нашел через сервис Blablacar.

За рулем был патрульный полиции – он в этот момент не исполнял служебные обязанности.

Машина столкнулась на перекрестке с Mercedes Sprinter – его водитель не пропустил Toyota.

В результате ДТП Игорь Демченко погиб на месте.

Пять человек отвезли в больницу. Но один из них, к сожалению, тоже умер.

У Игоря Демченко остались жена и сын, которому исполнился всего один год.



Последствия ДТП / Фото Нацполиции



Игорь Демченко / Скриншот из инстаграма

Что известно о резне в Болграде

Это произошло в сентябре 2016 года. В гости к семье Игоря и Марианны Рознетовских (родители Игоря Демченко) пришел знакомый.

Во время застолья они поссорились, и гость жестоко зарезал супругов. На теле отца семейства криминалисты насчитали не менее 24 ножевых ранений. Убийца был пьян.

Дети чудом спаслись от его рук – парень получил резаные раны лица и шеи, а девочка – резаные раны лица, позвоночника, шеи и обеих рук.

Убийцей оказался ранее судимый мужчина. В этом году суд присяжных в Измаиле приговорил преступника к пожизненному заключению.



Сергей Глушков – осужден за жестокое двойное убийство в Болграде / Фото Bessarabia Inform