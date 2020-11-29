В Польше недалеко от границы с Украиной столкнулись 3 микроавтобуса. В одном из них находился 60-летний украинец. Вследствие жуткого ДТП он погиб.

Это случилось в полдень 27 ноября между населенными пунктами Майдан Новы и Марковиче. О трагедии сообщила полиция Билгорайского повета.

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В целом в ДТП пострадали 3 водителя. Среди них были 2 украинца.

Как произошло ДТП

29-летний водитель микроавтобуса Fiat выехал на встречную полосу движения, там столкнулся с микроавтобусом Mercedes. Именно последним авто управлял 60-летний украинец, в его транспорт сзади въехал еще один Mercedes, за рулем которого находился 23-летний украинец.

► Детали о пострадавших

Как сообщили в полиции, 60-летнего мужчину пытались спасти, однако от полученных травм он умер. 29-летнего водителя Fiat привезли в больницу. Известно, что и он, и 23-летний водитель другого авто были трезвыми.

Правоохранители призвали всех водителей соблюдать правила дорожного движения. В частности, отметили дистанцию, особенно, когда дорога скользкая.