В Польше авто с украинцами съехало с дороги и перевернулось: никто не выжил – фото
Вблизи села Бабск в Лодзьском воеводстве Польши произошло ДТП. В результате погибли 2 украинца. Сейчас полиция и прокуратура изучают обстоятельства аварии.
Автомобиль Mersedes, в котором находились 2 граждан Украины, по неизвестным причинам свернул с дороги. Об этом сообщает пресс-служба польской полиции.
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Далее Mersedes протаранил защитный барьер и перевернулся.
В результате ДТП 39-летний водитель погиб на месте. Его 38-летнего пассажира врачи пытались спасти, однако он умер.
Авария произошла 21 ноября возле села Бабск в Лодзинском воеводстве. В полиции вероятной причиной смертельной аварии называют мокрую и скользкую дорогу, а также превышение безопасной скорости движения.
Правоохранители изучают все обстоятельства трагического инцидента.
В Польше произошла авария с участием украинцев / Фото местной полиции
Водитель и пассажир погибли / Фото местной полиции
Смертельное ДТП случилось в Бабске: смотрите карту
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