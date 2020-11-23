Вблизи села Бабск в Лодзьском воеводстве Польши произошло ДТП. В результате погибли 2 украинца. Сейчас полиция и прокуратура изучают обстоятельства аварии.

Автомобиль Mersedes, в котором находились 2 граждан Украины, по неизвестным причинам свернул с дороги. Об этом сообщает пресс-служба польской полиции.

Читайте также На Львовщине машины столкнулись лоб в лоб: фото автотехника

Далее Mersedes протаранил защитный барьер и перевернулся.

В результате ДТП 39-летний водитель погиб на месте. Его 38-летнего пассажира врачи пытались спасти, однако он умер.

Авария произошла 21 ноября возле села Бабск в Лодзинском воеводстве. В полиции вероятной причиной смертельной аварии называют мокрую и скользкую дорогу, а также превышение безопасной скорости движения.

Правоохранители изучают все обстоятельства трагического инцидента.

Обратите внимание! В начале ноября 2020 года в польском городе Старые-Нацпольске произошла авария. В результате инцидента погибли 4 человека, среди них 2 украинки.



В Польше произошла авария с участием украинцев / Фото местной полиции



Водитель и пассажир погибли / Фото местной полиции

Смертельное ДТП случилось в Бабске: смотрите карту