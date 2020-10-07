В Полтаве 6 октября водитель влетел в машины, которые стояли на светофоре и протаранил сразу четыре из них. В результате аварии водитель одного из автомобилей, стоявших на светофоре, попал в реанимацию.

Инцидент случился около 17 часов 6 октября на углу улиц Великотырновская – Ковпака в Полтаве, сообщает полиция Полтавской области.

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Около 10 машин стояли на светофоре, когда сзади в них влетела Audi A8, 37-летний водитель которой не справился с управлением. Больше всего пострадал Opel Vectra. Водитель автомобиля с тяжелыми травмами попал в реанимацию.

Момент ДТП в Полтаве: смотрите видео

Полиция открыла уголовное дело против водителя Audi по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее тяжелые повреждения потерпевшему. Ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой.

Из-за тяжелого ДТП в Полтаве мужчина попал в реанимацию / Фото полиции

В Полтаве водитель протаранил четыре автомобиля / Фото полиции