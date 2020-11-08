Автомобиль на большой скорости в более чем 100 километров в час снес 4 человек в Харькове на проспекте Науки 7 ноября. В сети появилось видео непосредственно наезда на людей, а также видео первых минут после аварии.

Четыре человека пострадали в аварии в Харькове, которая произошла 7 ноября на перекрестке проспекта Науки и улицы Космической. Среди пострадавших – 9-летний мальчик, напоминает 24 канал.

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Все люди, которые попали под колеса автомобиля сейчас находятся в больнице. О пострадавших известно следующее:

Женщина 50 лет имеет тяжелую черепно-мозговую травму и переломы левого предплечья и голени.

Мальчик также получил черепно-мозговую травму, переломы бедер и предплечья.

У мужчины 48 лет – забои органов грудной клетки, брюшной полости и бедер.

Водитель, вероятный виновник аварии, не является гражданином Украины. О его гражданстве больше ничего не известно, но правоохранители говорят, что он вообще должен был быть в СИЗО из-за дела о резне, но вышел под залог.

В соцсетях появилось видео 18+ непосредственного удара автомобиля по людям:

Также телеграмм канал "СТО Харьков" опубликовал видео первых минут после аварии: