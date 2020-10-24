В Ровно 24 октября произошла смертельная авария с участием рейсового автобуса и двух легковушек. В результате ДТП погиб мужчина, еще семь человек пострадали.

Авария произошла на улице Черновола. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской полиции. Актуально На Хмельнитчине в ДТП погибли двое подростков Что известно о пострадавших и обстоятельствах аварии Автомобиль Geely CK столкнулся с рейсовым автобусом "Богдан", а тот в свою очередь задел Citroen. В результате столкновения водитель автомобиля Geely CK погиб.

По предварительной версии правоохранителей, водитель Geely пытался совершить обгон Citroen, пересекая при этом сплошную полосу. В салоне Geely, кроме водителя, находились еще трое пассажиров. Всех их госпитализировали.

В результате аварии травмы получили также четверо пассажиров маршрутки: 20-летний мужчина и трое детей в возрасте от 4 до 14 лет. Всех пассажиров автобуса госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами. Смотрите видео с места ДТП в Ровно:

Авария в Ровно / Фото Нацполиции

Разбитая легковушка / Фото Нацполиции