Тройное ДТП в Ровно с участием маршрутки: есть погибший и пострадавшие – фото, видео
В Ровно 24 октября произошла смертельная авария с участием рейсового автобуса и двух легковушек. В результате ДТП погиб мужчина, еще семь человек пострадали.
Авария произошла на улице Черновола. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской полиции.
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Что известно о пострадавших и обстоятельствах аварии
- Автомобиль Geely CK столкнулся с рейсовым автобусом "Богдан", а тот в свою очередь задел Citroen. В результате столкновения водитель автомобиля Geely CK погиб.
- По предварительной версии правоохранителей, водитель Geely пытался совершить обгон Citroen, пересекая при этом сплошную полосу. В салоне Geely, кроме водителя, находились еще трое пассажиров. Всех их госпитализировали.
- В результате аварии травмы получили также четверо пассажиров маршрутки: 20-летний мужчина и трое детей в возрасте от 4 до 14 лет. Всех пассажиров автобуса госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.
Смотрите видео с места ДТП в Ровно:
Авария в Ровно / Фото Нацполиции
Разбитая легковушка / Фото Нацполиции