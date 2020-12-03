В Одесской области 3 декабря не разминулись 2 легковых автомобиля. В результате ДТП 2 человека погибли на месте. Медикам не удалось спасти их жизни.

ДТП произошло в Великомихайловском районе Одесской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

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По предварительной информации, авария произошла на трассе Одесса – Киев возле остановки общественного транспорта напротив села Новоелизаветовка.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины,

– добавили полицейские.

Заметим, что санкции статьи 286 предусматривают:

от 5 до 10 лет лишения свободы;

до 3 лет лишения права управлять транспортными средствами.

Что известно о жертвах

Водитель и пассажирка Toyota от полученных травм погибли на месте происшествия, их личности устанавливаются. 42-летний водитель Opel обошелся незначительными травмами.



На трассе Киев – Одесса столкнулись легковушки, есть погибшие / Фото Нацполиции