На трассе Киев – Одесса произошла авария: есть погибшие – фото
В Одесской области 3 декабря не разминулись 2 легковых автомобиля. В результате ДТП 2 человека погибли на месте. Медикам не удалось спасти их жизни.
ДТП произошло в Великомихайловском районе Одесской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
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По предварительной информации, авария произошла на трассе Одесса – Киев возле остановки общественного транспорта напротив села Новоелизаветовка.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины,
– добавили полицейские.
Заметим, что санкции статьи 286 предусматривают:
- от 5 до 10 лет лишения свободы;
- до 3 лет лишения права управлять транспортными средствами.
Что известно о жертвах
Водитель и пассажирка Toyota от полученных травм погибли на месте происшествия, их личности устанавливаются. 42-летний водитель Opel обошелся незначительными травмами.
На трассе Киев – Одесса столкнулись легковушки, есть погибшие / Фото Нацполиции
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