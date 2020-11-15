На трассе Одесса – Рени столкнулись микроавтобусы: есть жертвы, много пострадавших – фото
Ужасное ДТП произошло 15 ноября на трассе Одесса – Рени. В результате столкновения двух микроавтобусов 1 человек погиб на месте, еще 5 – госпитализированы. В больнице один из пострадавших, к сожалению, умер.
Детали ДТП в Одесской области
Авария произошла в 5:30 15 ноября на 68-м километре автодороги Одесса – Рени вблизи села Староказачье. Об этом сообщает полиция Одесской области.
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На трассе столкнулись два микроавтобуса – Toyota Hiace и Mercedes Sprinter. По предварительной информации, водитель Mercedes не предоставил преимущества в движении водителю Toyota.
Есть жертвы и пострадавшие
В результаты один из пассажиров Toyota скончался на месте происшествия. Пострадали 2 водителя и 3 пассажира автомобилей. Их госпитализировали в районную больницу. К сожалению, там умер еще один пострадавший человек.
Что говорят в полиции
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. А также решают вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.
На трассе Одесса – Рени столкнулись микроавтобусы / Фото Нацполиции
Есть жертвы и много пострадавших / Фото с сайта "Думская"
Авария произошла возле села Староказачье: смотрите карту
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