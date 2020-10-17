В Беляевском районе Одесской области 17 октября произошло ужасное ДТП с участием автомобилей Mercedes и"Таврия". В результате пострадали семь человек, среди них – дети.

Произошла авария утром 17 октября на объездной дороге, возле Клеверного моста в Усатово, сообщают в полиции.

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По предварительной информации, 31-летний водитель "Таврии", выезжая с заправки на объездную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю Mercedes. Тот ехал по главной дороге.

В результате столкновения автомобилей пострадали семь человек. Среди них двое – дети в возрасте 1 и 12 лет. Всех пострадавших госпитализировали с травмами различной тяжести.

Сейчас решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Обратите внимание! 10 октября в Одесской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате аварии один человек погиб, еще двое – травмировались.



В Одесской области столкнулись две машины / Фото Нацполиции



Семь человек получили травмы, среди них – дети / Фото Нацполиции

ДТП в Усатово Одесской области: смотрите карту