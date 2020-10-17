Жесткое столкновение автомобилей в Одесской области: много пострадавших, среди которых дети
В Беляевском районе Одесской области 17 октября произошло ужасное ДТП с участием автомобилей Mercedes и"Таврия". В результате пострадали семь человек, среди них – дети.
Произошла авария утром 17 октября на объездной дороге, возле Клеверного моста в Усатово, сообщают в полиции.
Читайте также В Запорожье перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие: видео
По предварительной информации, 31-летний водитель "Таврии", выезжая с заправки на объездную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю Mercedes. Тот ехал по главной дороге.
В результате столкновения автомобилей пострадали семь человек. Среди них двое – дети в возрасте 1 и 12 лет. Всех пострадавших госпитализировали с травмами различной тяжести.
Сейчас решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.
В Одесской области столкнулись две машины / Фото Нацполиции
Семь человек получили травмы, среди них – дети / Фото Нацполиции
ДТП в Усатово Одесской области: смотрите карту