На Закарпатье легковушка влетела в грузовик: погибли не менее 4 человек – фото, видео
В Закарпатской области 30 ноября произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. В результате аварии погибли по меньшей мере 4 человека.
Смертельное ДТП произошло примерно в 13:00 в селе Лалово Мукачевского района, сообщает пресс-служба полиции Закарпатья.
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По предварительной информации, водитель легковушки "ВАЗ" выехал на встречную полосу и попал под колеса грузовика.
В результате лобового столкновения погибли по меньшей мере 4 человека.
На месте происшествия работают следователи и эксперты. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
На Закарпатье легковушка попала под колеса грузовика / Фото Нацполиции
В результате ДТП погибли не менее 4 человек / Фото Нацполиции
Смертельная авария на Закарпатье: смотрите видео
ДТП случилось в селе Лалово: смотрите карту
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