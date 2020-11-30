В Закарпатской области 30 ноября произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. В результате аварии погибли по меньшей мере 4 человека.

Смертельное ДТП произошло примерно в 13:00 в селе Лалово Мукачевского района, сообщает пресс-служба полиции Закарпатья. Читайте также На Львовщине пьяный водитель насмерть сбил женщину: фото По предварительной информации, водитель легковушки "ВАЗ" выехал на встречную полосу и попал под колеса грузовика. В результате лобового столкновения погибли по меньшей мере 4 человека. На месте происшествия работают следователи и эксперты. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП. Обратите внимание! С начала 2020 года и до 31 октября в Украине произошло 135 626 ДТП. Чаще всего аварии происходят на дорогах Киева, а также Одесской, Днепропетровской и Киевской областей.

На Закарпатье легковушка попала под колеса грузовика / Фото Нацполиции

В результате ДТП погибли не менее 4 человек / Фото Нацполиции Смертельная авария на Закарпатье: смотрите видео ДТП случилось в селе Лалово: смотрите карту