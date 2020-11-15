В Запорожье автобус не разминулся с трактором: есть погибшие
В Запорожской области вечером 14 ноября произошло ДТП. Там рейсовый автобус столкнулся с трактором на автодороге Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь.
В результате инцидента один человек погиб, еще одна пассажирка госпитализирована в больницу. Об этом сообщили в пресс-служба Нацполиции.
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Детали ДТП
Правоохранители установили, что пассажирский автобус Mercedes-Benz столкнулся с колесным трактором К-700А.
Водитель пассажирского автобуса 1955 года рождения, двигаясь по проезжей части автодороги, допустил столкновение с колесным трактором К-700А, который двигался впереди и приступил к выполнению маневра разворота,
– пояснили в полиции.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 286 о нарушении правил безопасности дорожного движения.
Что известно о пострадавших
В результате аварии водитель автобуса погиб на месте от полученных травм, 22-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу, остальные пассажиры не пострадали. Всего в салоне было 8 пассажиров.
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