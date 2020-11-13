Журналисты получили необнародованные разговоры председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка с судьями, которых длительное время записывали детективы. В соответствующих аудиозаписях не менее 5 раз упоминали нардепа Александра Дубинского.

Политик фигурирует в аудиозаписях по делу о "захвате власти" судьями ОАСК. Об этом сообщили журналисты "Следствие.Инфо", которые получили информацию из записей, скрыто вели детективы НАБУ в кабинете судьи.

Читайте также Председателю Окружного админсуда Вовку в третий раз не смогли избрать меру пресечения

На одной из записей, которую обнародовали детективы – судья со своим заместителем планировали запретить политикам времен президентства Порошенко выезд за границу после выборов. Согласно сообщению правоохранителей, судьи хотели продемонстрировать власти свое влияние – в целом речь шла о примерно 150 должностных лицах, вместе с тем законных оснований запрещать выезд не было.

"Чтобы запретить политикам выезд, нужно было подать в ОАСК соответствующий иск. В середине апреля 2019 года подконтрольный Вовку суд опубликовал сообщение, что иск о запрете выезда подал экс-депутат Давид Жвания. Однако Жвания публично это отрицал", – отметили журналисты.

Как именно вспоминали Дубинского

Однако судьи не растерялись, у них появился новый истец – Александр Дубинский. Согласно информации "Следствия.Инфо", иск возник не случайно, что может подтвердить диалог Волка с одним из судей. Записи из кабинета Вовка указывают на то, что судья и будущий депутат Александр Дубинский могли обсуждать свои планы.

Ну как отказался (Давид Жвания – 24 канал)? Он обо*рался, ему президент позвонил: "Ты что, Давид, хочешь меня, это, добить?" Но Дубинский уже подал иск такой же. Говорит: Если Давид, бля*ь, очк*ет, то я не очк*ю",

– сказал Павел Вовк.

В конце концов Дубинский подал иск, система автоматического распределения судебных дел назначила соответствующее рассмотрение судье ОАСК Татьяне Скочок. Журналисты поинтересовалось у Александра Дубинского касательно иска в ОАСК. Однако он отказался отвечать на вопросы.

Что известно о "пленках Вовка"