В центре города Дубно, Ровенской области, установили новогоднюю елку, которую срубили на кладбище. Местные жители смущены решением властей, из-за этого разгорелся скандал.

Мэр города Василий Антонюк заявил, что ничего плохого в елке с кладбища нет, наоборот – сэкономили деньги. Об этом говорится на фейсбук-странице "Типове Дубно".

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"Ну и что, что ее взяли на кладбище? Какая разница? Мы все вышли из земли и в землю уйдем. Раньше мы всегда покупали елку. Минимум обходилась бюджету города в 15 тысяч гривен. А тут бесплатно и еще и очень красивая, высотой 25 метров", – отметил он.

Она представляла угрозу для памятников на кладбище,

– заявил Антонюк.

Кроме того, мэр говорит, что елку освятил священник. Это вероятно для того, чтобы людям не было жутко под ней праздновать.

Местных жителей возмутила такая новость. В комментариях в соцсетях некоторые написали: "Чтоб хотя бы не венками украшали", "Потусторонняя елка подытожит этот 2020 год", "С кладбища нельзя ничего брать".

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